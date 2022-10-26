Kayseri'de "Tevfik İleri'yi Anlamak" programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Demokrat Parti (DP) hükümetlerinde eğitim, kültür-sanat, ulaştırma ve bayındırlık alanındaki icraatlarıyla tanınan Ahmet Tevfik İleri, Kayseri'de anıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ERÜ tarafından "Tevfik İleri'yi Anlamak" programı düzenlendi.

Ahmet Tevfik İleri'yi anlatan belgeselin izlendiği program, müzik dinletisiyle devam etti.

Hayatından kesitler anlatılan İleri'nin yazdığı "Ellilik Mektuplar" şiirini İbrahim Sadri seslendirdi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Fatih Prof. Dr. Fatih Altun ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.