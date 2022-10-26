Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde kaçak tütün ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 15 bin doldurulmuş, 20 bin boş makaron, 220 paket kaçak sigara, 28 kilogram tütün ile 1 sigara dolum makinası gele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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