Kayseri'de çalıntı ve hacizli araçların parçalarını satan zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çalıntı ve hacizli araçların parçalarını sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri ve çevre illerden çalıntı veya haciz yakalama kayıtlı araçların parçalanıp satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Cırgalan Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen operasyonda lüks bir cipin bazı parçalarının sökülerek satıldığı belirlendi.

Şüpheli E.S. gözaltına alındı.

Ayrıca aracında 109 uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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