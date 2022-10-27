Bünyan Elbaşı-Karadayı sulama projesi ülke ekonomisine 83 milyon lira katkı sağlayacak

KAYSERİ (AA) - DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, ülke ekonomisine 83 milyon 383 bin lira katkı sağlayacak Bünyan Elbaşı-Karadayı sulama projesinin devam ettiğini bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, Kayseri'de 54 bin 20 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Akca, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'de bulunan 54 bin 20 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacağını aktardı.

İş kapsamında bugüne kadar 20 bin dekarlık alana su verildiğini ve sızdırmazlık testlerinin yapıldığını vurgulayan Akca, "Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 83 milyon 383 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyoekonomik gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması işi kapsamında toplam 24 bin 650 metre ana boru hattı ve toplam 183 bin metre yedek boru hattı yapılacak. Ana boru hattında cam takviyeli plastik (CTP) boru imalatı tamamlandı. Yedek boru hatlarında ise 23 bin 200 CTP boru ve 103 bin metre yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) boru olmak üzere toplam 150 bin 850 metre boru imalatı tamamlandı.

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