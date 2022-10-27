Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir araçta yapılan aramada sigara paketi ile poşetin içinde ve yere atılmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.