Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Mimari Taş Oymacılığı Programı" projesinin çoğaltıcı etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde ERÜ ile Emre Taş Madencilik AŞ tarafından yürütülen projesinin çoğaltıcı etkinliği Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı İbrahim Alimoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, taş işlemeciliğini bir hikayenin işlenmesi, tarihe not düşme veya bir derdin oraya işlenmesi olarak gördüğünü ifade etti.

Rektör Altun ise ERÜ'nün AB projelerinde yer almasına önem verdiklerini kaydetti.

- Ulaşım AŞ'den otobüslere denetim

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin denetimi altındaki halk otobüsleri, yolcuların daha güvenli ve konforlu ulaşımı için periyodik olarak denetleniyor.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da konforlu ve güvenli hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ulaşım AŞ tarafından halk otobüsleri denetlendi.

Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, kontrolleri periyodik gerçekleştirdiklerini, tespit sonrası belirlenen süre içerisinde eksiklikleri giderdiklerini, böylece vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını belirtti.

- Mustafa Yalçın'a "Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi" beratı verildi

Turizm ve Tanıtma Platformu (TÜTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız tarafından, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a "Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi" beratı verildi.

Başkan Yalçın, TÜTAP Başkanı Yıldız'ı makamında kabul etti. Yalçın'ın ilçede gerçekleştirdiği turizm ve kültürel faaliyetlerinden bahseden Yıldız, yapılan çalışmaların ülke tanıtımı ve kültürüne sağladığı yararları anlattı.

Yıldız, Yalçın'a "Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi" beratını takdim etti.

- Öğrenciler hayvanların beslenme noktalarına yem bıraktı.

Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde üniversite öğrencileri, hayvan barınağını gezdi ve beslenme noktalarına yem bıraktı.

Üniversiteli öğrencilerden oluşan Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri, Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesinin Molu Köpek Barınma Evi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler daha sonra ekiplerle birlikte mevsim şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme noktalarına yem bıraktı.

Kayseri'de sahipsiz hayvanlar ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli projeleri hayata geçirildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu kaydetti.

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