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Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 24 kişi yakalandı

AA

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 24 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 6'sı firari hükümlü 24 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü ile 18 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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