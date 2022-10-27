CHP Grup Başkanvekili Özel, Kayseri'de basın toplantısı düzenledi:

KAYSERİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilerinin cumhurbaşkanı adayı için "Adayımızı istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız." dedi.

Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, cumhurbaşkanı adaylığı için "Adayınız merak ediliyor. Sizin de anket sonuçlarında isminiz ön plana çıkıyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bile önünde çıkıyor. Adayınızı ne zaman açıklayacaksınız" sorusu üzerine Özel, cumhurbaşkanı adayının 6 partinin tam mutabakatıyla ve 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak şekilde ilan edileceğini söyledi.

Özel, "Adayı geç açıklamak bizim zararımıza olsa AK Parti niye rahatsız olsun? Şimdi biz AK Parti'yle bir halat çekme oyunu yaptık. Onlar bir ucundan, biz diğer ucundan tuttuk. Biz onlara 'siz adayınızı açıklayın' dedik. Çünkü açıklamıyorlardı ve Tayyip Erdoğan aday olmayabilir diye söylenti vardı. Onlar adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladılar. Adayımızı istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız. Parti ne görev verirse onurla gururla o görevi yaparım. 'Şurada adınız geçiyor', geçirenlerden Allah razı olsun. Benim iktidar partisi olmak dışında hiçbir hedefim yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Esnaf gezisinde Özel'e tepki

Özel, toplantının ardından Sahabiye Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı için adayın kim olduğunu sorması üzerine Özel, "Bizim adayımız çıktığında şunu bileceksiniz, adayı bileceksiniz, yardımcılarını bileceksiniz, ekonomik programını bileceksiniz ve o ekonomik programın nasıl uygulanacağını bileceksiniz. Biz sana krizi çözmeyi, seni zenginleştirmeyi, Kayseri'nin işsizine iş vermeyi vadediyoruz. Biz şunu vadedebiliriz, 'İsim belli' diyor ya Sayın Bahçeli, 'Aday belli, hedef tek' falan o aday zaten var. İşsizlik, yoksulluk var. Biz size çözüm reçetesini getireceğiz kardeşim. Kasım ayının sonunda size çözüm reçetesi gelecek." yanıtını verdi.

Vatandaşın "Aday kim" demesi üzerine Özel, "Aday kasımda çıkmazsa aralıkta çıkar." ifadesini kullandı.

Aynı vatandaşın, "Şahsi olarak sizi çok seviyorum, genel başkanınızı değiştirin. Boşuna emek harcıyor" demesi üzerine Özel, "O, CHP'lilerin bileceği iş. Kimse kimsenin evine karışacak şeyi yok. Onun dışında ben senin söylediklerini aldım, kaydettim, söyleyeceğim." diye konuştu.

Diğer bir vatandaş ise "Sen daha kendi örgütünü toplayamamışsın, gelip daha oy istiyorsun kardeşim" diyerek, Özel'e tepki gösterdi.

Esnaf gezisine tarihi Kapalı Çarşı'da devam eden ve burada pastırma doğrayan Özel'e, bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun neden aday olmadığını sorarak, "Meral Akşener'den mi korkuyor? Bakın, yarın aday Meral Akşener olacak. Kılıçdaroğlu adaylığını koysun. Neden koymuyor? Kimden korkuyor? Adaylığını erkekçe koysun. Mert olsun." dedi.

Vatandaş, ekipler tarafından uzaklaştırıldı.

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