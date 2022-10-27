Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi ile "Kardeş Şehir" olan Bosna Hersek'in Kalesija Belediyesi, Talas'a gelecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic ve beraberindeki heyet, 4 gün sürecek Kayseri programında hem resmi temaslarda bulunacak hem de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali'ne, ardından Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılacak.

Talas Festivali'nde sergilenecek Bosna Kapıları sergisinin açılışına da katılacak heyet, ayrıca Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Ziyaretler kapsamında kültürel ve ekonomik konularda yapılabilecek çalışmalar da masaya yatırılacak.

Kalesija heyetinde Belediye Başkanı Sead Dzafic’in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve bazı bürokratlar da yer alacak.

- Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantıda Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de yer aldı.

Büyükkılıç, toplantının ülke ve millet için hayırlar getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

“AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş'un hitaplarını dinleyerek, istifade ettik. 21 yıldır da ülkemizin istifade ettiği AK Parti'mizin ve devletimizin bu iradesi bugün de sürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın güçlü ve dirayetli yönetimi ile ülkemiz de milletimiz de güzel yarınlara yönünü çevirmiş, kararlılıkla yürümektedir."

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