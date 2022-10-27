KTO ve KAYSO başkanları eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri'de geçen yıl eylül ayında ihracat rakamı 340 milyon 911 bin dolar iken bu yıl eylül ayında 339 milyon 545 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhracatın ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 13,35 arttığını kaydeden Gülsoy, "Kayseri olarak ithalatımız ise eylül ayında 137 milyon 763 bin dolar olmuştur. Azalış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10,5 gerçekleşmiştir. 2022 yılı eylül döneminde ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya ve Belçika'dır." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci ise ilk 9 aylık ihracatlarının geçen yıla göre yüzde 13,35 artarak 2 milyar 935 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Büyüksimitci, ihracatta dünya ekonomilerinden kaynaklı bir miktar yavaşlama olsa da yıl sonu hedeflerine ulaşmak için gayret edeceklerini belirtti.

Kayseri olarak ithal ettiklerinden çok daha fazlasını ihraç ettiklerini vurgulayan Büyüksimitci, şunları aktardı:

"Cari fazla veren bir il konumundayız. Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'nin ihracat kilogram birim fiyatı 1,36 dolar iken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2,39 dolar oldu. Bu da bizim katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni yatırım alanlarımızın da devreye girmesi ve orta ileri teknoloji alanında faaliyet gösterecek firma sayımızın artması ile bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışarak ülke ekonomisine katkı sunan ihracatçı firmalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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