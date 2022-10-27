Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, cinayet suçundan hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan firari hükümlünün bulunduğu Yenimahalle'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 Mart 2019'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "kız meselesi" yüzünden meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.C. yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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