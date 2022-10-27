Kayseri'de otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şehit Komandalar Caddesi ile Erciyes Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, İsmail Özcanlar yönetimindeki 38 BT 434 plakalı otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi araçtakilerden Ülfet Özcanlar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Fatma Türküm ve Firdevs Naldöken hastaneye kaldırıldı.

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