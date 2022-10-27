CHP Grup Başkanvekili Özel, Kayseri'de partisince düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı

KAYSERİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kayseri'de partisince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Özel, bir otelde düzenlenen programda, CHP ve beş ortağının kapısının, daha önce partiden çeşitli nedenlerle ayrılan ve geçmişte başka partilere oy veren herkese açık olduğunu ifade etti. Kayserilileri Millet İttifakı ve CHP'ye davet eden Özel, şunları söyledi:

"Yerleri başımızın üzerinde. CHP için gelene, sakın ha kapıya geçip de, 'ya bugüne kadar neredeydin, niye ötelere gittin, bak sen gittin de bize neler ettin.' diyerek hesap sormayın. Çünkü giden, iyi olsun diye gitti. Dönen umuda dönüyor. Zaten 'gelme' dersen, sorar sana. 'Sen neden önüme dikildin, bu evin tapusu sende mi?' der. Vallahi bu evin tapusu ne Özgür Özel'de, ne Kemal Bey'de. Bu evin tapusu Deniz Baykal'da da yok, Altan Öymen'de de. Ecevit'te de yoktu, İsmet Paşa'da da. Bu babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Özel, Kayseri'nin iktidar partisine çok oy veren ve onun da karşılığını alan bir il diye düşündüklerini ancak durumun öyle görünmediğini, şehrin hızla artan bir işsizlik sorunu olduğunu savundu.

Her yere yapılan otobanların Kayseri'den esirgendiğini öne süren Özel, "15 yıldır söz verilen hızlı trenin halen daha sözünün tutulmadığını, bu seçim gelip dayanınca göstermelik bir temel atıldığını gördüm. Gördüm ki Kayserili iktidara kepçeyle vermiş ama iktidar Kayseri'ye gelince çay kaşığını bile fazla görmüş. Kayseri'nin 'nasıl olsa çantada kekliksin, sen oyu bize verirsin, sana hizmet gerek yok' diyen anlayışa ilk sandıklarda cevap vereceğini, hesap soracağını da Kayseri'yi sokaklarında gördüm." diye konuştu.

Programda, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Ümit Özer de birer konuşma yaptı.

Balo konser ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

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