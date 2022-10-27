Kayseri'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri bir kişiyi Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta durdurdu.

Kimlik bilgisi sorgulanan kişinin üst aramasında, 7,95 gram bonzai ile alüminyum folyoya sarılı 1,95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ş.E. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.