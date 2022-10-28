Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken başka suçtan tutuklu bulunan E.T. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Sanıklar M.Ö. ve E.T. önceki savunmalarını tekrarladıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezinde ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aramada sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve iki terazi ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. tutuklanmış, bunların verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A'yı gözaltına almış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

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