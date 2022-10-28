Kayseri Üniversitesi'nde 2. Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Oğuz Boyları Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Arslankaya, üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirilen ve iki gün süren kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da bu tür etkinliklerin Türk dünyasının birlikte hareket etmesi açısından önemine vurgu yaptı.



Rektör Karamustafa, "Düzenlenen bu sempozyumun akademik çıktılarının tüm dünyanın bilgi birikimine katkılar oluşturmasını diliyor, sempozyum katılımcılarını üniversitemizde, Kayseri'mizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

9 ülke ve 20 farklı üniversiteden 60 civarında katılımcının 70’in üzerinde bildiri ile katıldığı sempozyum kapsamında, konser etkinlikleri, Kayseri'nin tarihi, turistik ve kültürel alanlarına yönelik geziler de düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.