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KTO, ENHANCER kapsamında başarılı proje ödülü aldı

AA

KTO, ENHANCER kapsamında başarılı proje ödülü aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO), Avrupa Birliği (AB) desteği ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında, "Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi" ile ödüle layık görüldü.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, ICMPD tarafından yürütülen ENHANCER programı kapsamında başarılı projeler ödüllendirildi.

İstanbul'da bir otelde düzünülenen ICMPD – ENHANCER Hibe Programları Başarılı Projelerin Açıklanması Töreni'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Laundrut, ICMPD Direktörü Martijn Pluim, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye yetkilileri ve başarılı projelerin yetkilileri katıldı.

Programda, KTO tarafından yürütülen "Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi" başarılı projeler arasında seçilerek ödüle layık görüldü.

KTO'yu temsilen ödül törenine katılan yönetim kurulu üyesi Ahmet Emre Sönmez, proje sertifikasını Bakan Varank ve Oliver Varhelyi'nin elinden aldı.

KTO'nun projesi, ortak kullanım tesisleri hibe programı ile desteklenen projeler arasındaki 3 nitelikli proje ile birlikte değerlendirildi.


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