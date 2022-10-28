Kayseri'de çalındığını iddia ettiği tabancalarını başkasına satan kişi gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden kişi, kendisine ait 2 tabancayı sattığı belirlenince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan E.A, evinden 9 bin lira, 6 çeyrek altın ve 2 tabancanın çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışma sonucu, E.A'nın tabancaları 2 kişiye sattığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgusunda, "tabancaları paraya ihtiyacı olduğu sattığını, evinden de altın ve para hırsızlığı olmadığını" itiraf etti.







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