İncesu ilçesinde tarihi dükkanların dış cephe kaplama çalışması sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İncesu ilçesinde tarihi dükkanların dış cephe kaplama çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, inceleme sırasında Elcuman'a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti.

İlmek, çalışmalarda başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihin İncesu'da yeniden canlandığını belirten İlmek, "Şu an İstiklal Caddesi'ndeki tarihi dükkanların önlerindeyiz. Burası tarihin yaşatıldığı bir cadde ama dükkanlarımız bu tarihi tam yansıtmıyordu. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile dükkanların dış cephesini kaplatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.