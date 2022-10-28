Kayseri'de 6 aracın parçalarını değiştiren 10 kişiye işlem yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de piyasa değere 1 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirilen 6 aracın parçalarını değiştiren 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şase numarasındaki kusur nedeni ile muayeneden geçmeyen, daha önce ağır hasar veya başka nedenle trafikten çekilen araçlar üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan toplam 6 aracın parçalarının değiştirildiğine dair kriminal rapor alındı, 10 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.

Araçlar, yasal sahiplerine iade edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.













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