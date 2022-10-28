Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda 1 milyon çiçek dikti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sonbahardaki çalışmaları kapsamında 1 milyon 240 bin çiçek dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez ve ilçelerdeki cadde ve bulvarlarda sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, fare kulağı, lale ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 240 bin çiçek dikimi yapıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilkbahar döneminde diktiği çiçeklerle birlikte yıl boyunca dikilen çiçek sayısı 2 milyon 400 bin oldu.

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