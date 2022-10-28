Kayseri'de Bosna Hersek'in kentlerini temsil eden minyatür kapılar sergilendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesince, Bosna Hersek'in şehirlerini temsil eden minyatür kapılardan oluşan "Bosna Kapılarını Açın" sergisi beğeniye sunuldu.

Talas Belediyesince Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi ile kardeş şehir olan Bosna Hersek'in Kalesija Belediyesi Başkanı Sead Dzafic, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve diğer şehir protokolü kesti.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Çiçek, Bosna Hersek'in Türklerin kalbinde bir sevda olduğunu belirterek, "Bugün Kayseri'de hangi kapıyı çalarsanız çalın Bosnalı kardeşlerimizi bağırlarına basarlar. Aynı şey Bosna Hersek için de geçerli. Dünyada birbirini bu kadar seven iki millet var mıdır, bilemiyorum." diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mayısta Bosna Hersek'in Kalesija Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını anımsattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Talas Festivali" düzenlediklerini aktaran Yalçın, "Şehirlerin imarı, kişilerin ihyası ile kendini gösterir. Belediyeleri belediye yapan kadim değerleridir. Talas'ın da kültürel zengin bir kimliği bulunuyor. Bunu Talas Festivali kapsamında hazırlayıp, 3 gün boyunca tanıtalım istedik." diye konuştu.

Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic ise 38 bin nüfuslu Kalesija'nın ilk bağımsızlığını kazanan yerleşim yerlerinden olduğunu, Talas ile eğitim, kültür ve sanat alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bosna Hersek'in şehirlerini temsil eden 60'a yakın minyatür kapının yer aldığı sergi, 30 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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