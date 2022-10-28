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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğrencilere "İnternetin Güvenli Kullanımı ve Siber Zorbalık" eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Hacılar Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nda, "İnternetin Güvenli Kullanımı ve Siber Zorbalık" konusunda bilgi verdi.

Eğitimin ardından çocuklara bayrak ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

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