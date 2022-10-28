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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Çekya'dan gelen öğrencilere drone ve model uçak eğitim verildi.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği projesi kapsamında Çekya'dan gelen 10 öğrenciye, ERÜ Robotik Topluluğu öğrencileri tarafından mini drone ve RC kontrollü model uçak eğitimi verildi.

İmal edilen robotlar, ERÜ Mühendislik Fakültesinde sergilendi.

Kapadokya, Erciyes Dağı ve eski Kayseri Mahallesi'ni de ziyaret eden yabancı öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndü.

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