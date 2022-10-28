Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, büyük Türk milletinin, her türlü zorluğu yenerek büyük bir özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesi sonunda elde ettiği Cumhuriyetin 99. yılını kutlamanın haklı gururu ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Çiçek, Cumhuriyetin, tarihi şanlı zaferlerle dolu ecdadın, her türlü imkansızlığa rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı milli mücadelenin ardından elde ettiği büyük bir zaferin sonucu olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin geleceğine güvenle bakabilmenin en önemli şartlarından birinin de geçmişi unutmamak, unutturmamak ve bağımsızlık ruhunu her zaman hafızalarında canlı tutmak olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş atalarımızın bize emanet ettiği devletimiz ve Cumhuriyetimiz ebediyete kadar payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 99 yılda sürekli gelişen demokrasisi, ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor ve kültür alanındaki başarıları ile dünyanın güçlü ülkeleri arasında yerini alan ülkemiz, aziz milletimizin fedakar evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor, tüm Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yaşının gurur ve onurla kutlandığını vurguladı.



Büyükkılıç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahraman ecdadı ve şehitleri rahmetle andığını kaydetti.

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