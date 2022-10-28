Kayseri'de çaldıkları otomobili hurdacıda parçalatan 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda çaldıkları otomobili hurdacıda parçalattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyrani Mahallesi'nde çekiciyle çalınan bir otomobilin Yenidoğan Mahallesi'nde bir hurdacıda parçalandığını tespit etti.

Hurdacıya düzenlenen operasyonda R.Ö. ve K.R. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili H.C.E. ve M.G'nin de arandığı öğrenildi.

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