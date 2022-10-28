Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.S.İ'nin ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine, Tomarza ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, 84 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 23 av tüfeği kartuşu, 6 kesici alet ve muşta bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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