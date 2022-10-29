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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de biri kadın 2 kişi otomobilde ölü bulundu

AA

Kayseri'de biri kadın 2 kişi otomobilde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin garajındaki otomobilde biri kadın 2 kişi ölü bulundu.

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'taki müstakil evin garajında, 38 PL 763 plakalı otomobilde, S.Y. ve B.K'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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