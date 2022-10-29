Kayseri'de biri kadın 2 kişi otomobilde ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin garajındaki otomobilde biri kadın 2 kişi ölü bulundu.

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'taki müstakil evin garajında, 38 PL 763 plakalı otomobilde, S.Y. ve B.K'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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