İncesu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin İncesu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediye Konferans Salonu'ndaki tören, Kaymakam Aydın Göçer ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu, oratoryo ve slayt gösterileri sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından katılımcılar, ilçe merkezinden baraj mevkisine kadar yürüdü.



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