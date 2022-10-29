Kayseri’de 1200 çocuk Cumhuriyet Bayramı için şarkı söyledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de okul öncesi 1200 öğrencinin, öğretmenleri eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şarkı seslendirdiği görüntülerden klip hazırlandı.

Kentte farkı okullarda eğitim alan öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Öğretmenleri tarafından çalınan enstrümanlara eşlik eden öğrenciler, ay yıldız işlemeli tişört giydi, "Cumhuriyet", "Sonsuza Dek", "29 Ekim Rap" isimli şarkıları seslendirdi.

Öğrencilerin şarkıları seslendirirken çekilen görüntüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medyada klip olarak yayımlandı.

Vali Gökmen Çiçek'in de sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

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