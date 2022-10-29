Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, yerli otomobil Togg'dan 38 adet alacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Yerli ve milli otomobil Togg'dan 38 adet talepte bulunduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin milli otomobil çalışması Togg'u tebrik ediyorum, ülkemize yakıştı. Şehrimizin plakası 38, daha önce 38 olarak talebimizi iletmiştik. İnşallah satışa sunulur sunulmaz 38 arabamızı Kayseri'mize kazandıracağımızı buradan ifade ediyorum. Epeyce yoğun talep vardı, dün bunu da orada gözlemledik. Sıramızı bekleyeceğiz ama Kayseri'ye 38 adet ful elektrikli, yerli ve milli aracımız Togg'umuzu alacağız. Kayseri’ye yakışır."

- Talas'ta Elif Buse Doğan konseri

Müzisyen Elif Buse Doğan, Talas Festivali’nde sahne aldı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Doğan, sevilen eserleri seslendirdi.

Konseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da izledi.

- Develi'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Develi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okuldu.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar, ilçe meydanında çeşitli etkinliklerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.