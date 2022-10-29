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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Iereshchenko, İbrahim Emet, Michal, Krasimirov (Caner Pekşen, Abdullah Çam, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan)

Altekma: Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci)

Setler: 27-25, 28-26, 25-23

Süre: 105 dakika (36, 41, 28)


KAYSERİ (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Develi Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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