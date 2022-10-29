Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Iereshchenko, İbrahim Emet, Michal, Krasimirov (Caner Pekşen, Abdullah Çam, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan)

Altekma: Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci)

Setler: 27-25, 28-26, 25-23

Süre: 105 dakika (36, 41, 28)





KAYSERİ (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Develi Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.





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