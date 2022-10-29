Kayseri'de Slalom Oto Yarışması düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü iş birliği ile Slalom Oto Yarışması ve drift gösterisi yapıldı.

RHG Enertürk Enerji Kadir Has Stadyumu otoparkında düzenlenen yarışmada 34 araç yarıştı. Drift gösterisi de sunulan programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yarışma sonucunda araç boyu 4 metrenin altında olanlar kategorisinde Ertekin Tekneci birinci, Şaban Cırıkoğlu ikinci, Seyit Yetircan üçüncü oldu.

Araç boyu 4 metrenin üstünde olanlar kategorisinde ise Burak Conağası birinci, İlker Aktaş ikinci ve Ahmet Ulukaya üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada jüri özel ödülü de Sevcan Sağıroğlu, Kübra Denizci ve Melih Bora'ya verildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu oto yarışı tutkunlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Bu yarışmalarda 2 kadın ve bir engellinin de mücadele ettiğini belirten Palancıoğlu, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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