Milli kick boksçu Hayriye, Avrupa Kick Boks Şampiyonası için Erciyes'te güç depoluyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda şampiyonluk elde eden ve son olarak İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan milli kick boksçu Hayriye Türksoy Hançer, Antalya'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası için hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor.

12 yıl önce başladığı kick boks sporunda kısa sürede birçok başarıya imza atan Hançer, 2015 yılında ilk kez katıldığı Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk şampiyonluğunu 2017 yılındaki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kazanan genç sporcu, bu tarihten sonra 6 Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 4 Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 3 Avrupa Kick Boks Kupası ve 2 Dünya Kick Boks Kupası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

2019 ve 2021 yılında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye, bu yıl Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Antalya'da 11-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na yoğun tempoyla hazırlanan Hayriye, güç depolamak için antrenmanlarının bir bölümünü Erciyes'te gerçekleştiriyor.

AA muhabirine açıklama yapan Hayriye Türksoy Hançer, bu organizasyona katılabilmek için yıl içerisinde birçok turnuvada puan topladığını söyledi.

4 yılda bir yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda iyi bir performans sergileyerek şampiyon olduğunu anımsatan milli sporcu, "Son 3 aydır yoğun bir şekilde Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. Antrenman programımızda ağırlık, koşu, dayanaklılık ve güç idmanları bulunuyor. Bu şampiyonaya ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, birincilik kürsüsüne çıkmak için gideceğim." dedi.

Hayriye, birçok organizasyonda Türk bayrağını göndere çekme gururunu yaşadığını, buna yenilerini eklemek için antrenmanlarını hiç aksatmadığını vurguladı.





- "Altın madalya ile Kayseri'ye döneceğim"

Milli takım antrenörü Esat Kaya'nın kendisi için büyük bir şans olduğunun altını çizen Hayriye, şunları kaydetti:

"Hocam, donanımı ve tecrübesiyle beni en iyi şekilde hazırlıyor. Bu şampiyonada da birinci olacağımdan hiç şüphem yok. Bundan önce iki kez final oynadım. İkisinde de ne yazık ki birinci olamadım. Final maçının heyecanı çok farklı oluyor. Final maçına çıkarken üzerinizde çok fazla sorumluluk hissediyorsunuz. Heyecanıma yenilerek bu iki maçı da verdim. Tabi ki dünya ikinciliği de çok büyük bir derece. İnşallah bu kez daha önce kaybettiğim finallerin rövanşını alacağım, bu sefer son maçı vermeyeceğim. Altın madalya ile Kayseri'ye döneceğim."

Her turnuva öncesi Erciyes'te yüksek irtifa antrenmanı yaptıklarını belirten Hayriye, "Burada çalışma çok zor ama fark yaratmak için kendimizi zorluyoruz. Burada her bir nefes bir raunda bedel. Erciyes, sporcular için büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Antrenör Esat Kaya ise yoğun şekilde hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Hem yüksek irtifa hem ağırlık hem de teknik ve taktik antrenmanlarımız devam ediyor. Hayriye'nin orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

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