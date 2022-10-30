Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan TOGG açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu rüya projenin Cumhuriyet'in 99. yılında gerçekleşmesinin Türk sanayicisine heyecan ve güç katacağını açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türk sanayisinin 60 yıllık hayalinin artık gerçeğe dönüştüğünü, TOGG'un Türkiye ve dünya yollarında insanlığa hizmet edecek olmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'de son 20 yılda büyük kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, üretimde, sanayileşmede, otomotiv sanayinde ve özellikle savunma sanayinde ulaştığı başarılar ve yerli üretim kapasitesinin artması sanayiciler olarak bizlerin göğsünü kabartmaktadır. TOGG'un yerli otomobilimiz olarak üretime başlaması Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik düzeyi ve kapasiteyi gözler önüne sermektedir. Otomotiv sektöründe dünya piyasalarında dengeleri değiştirecek bir oyuncu olarak TOGG'un varlığını çok önemsiyorum. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. TOGG'un fabrikasının açılması dinamikleri tetikleyecektir. Kısa sürede yeni fabrikaların ve yerli markaların üretileceğine olan inancımı da paylaşmak istiyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.