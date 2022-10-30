Talas Festivali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel konseriyle devam etti

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel konserinde İncesaz grubu sahne aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde Talas Festivali kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan İncesaz grubu, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Gruba salonu dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, salondakilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şehirlerin büyüklüğünün binaların büyüklüğüyle ölçülemeyeceğini belirten Yalçın, "Şehirlerin büyüklüğü kültürünün büyüklüğüyle orantılıdır. O nedenle biz kadim kültürümüzün güzel sazlarından güzel sesinden çok güzel eserleri dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhuriyetimizin 99. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in kardeş şehir olduğumuz Kalesija Belediyesi'nden başkanımızı ve beraberindeki heyeti şehrimize davet etmiştik. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Nice güzel günlerde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yalçın, kardeş şehir Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic ile İncesaz grubu adına solist Ezgi Köker'e çiçek verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.