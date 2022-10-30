Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

​​​​​​​Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Ali Karimi, Carole, Campanharo, Kemen, Ramazan Civelek, Mensah, Thiam, Gavranovic

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba, Akintola, Onyekuru, Belhanda

Gol: Dk. 13 Ndiaye (Adana Demirsopr)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ramazan Civelek, Dk. 26 Mensah (​​​​​​​Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Ndiaye (Adana Demirspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakip yarı alanı topla geçen Gavranovic'in pası sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kemen'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye, kaptığı topu sol kanattaki Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla tekrar buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

30. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, sağ kanatta hareketlenen Akintola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

35. dakikada Stambouli'nin kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Akintola'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, top auta çıktı.

45+2. dakikada sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden ortasında, kale alanı içerisinde Gavranovic'in dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

45+2. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibindin auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.





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