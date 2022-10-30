Futbol: Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Ali Karimi (Dk. 73 Emrah Başsan), Carole, Campanharo, Kemen (Dk. 59 Cardoso), Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Mensah, Thiam (Dk. 73 Mane), Gavranovic (Dk. 89 Mustafa Pektemek)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 87 Gökhan İnler), Emre Akbaba (Dk. 61 Gulbrandsen), Akintola (Dk. 61 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 79 Assombalonga), Belhanda

Goller: Dk. 13 Ndiaye, Dk. 65 Onyekuru (Adana Demirsopr), Dk. 67 Gavranovic, Dk. 82 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ramazan Civelek, Dk. 26 Mensah, Dk. 55 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 78 Hosseini (​​​​​​​Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Ndiaye, Dk. 75 Onyekuru (Adana Demirspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig 12. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.

65. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Semih Güler'in kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Ali Karimi'nin kontrol edemediği topu kapan Onyekuru, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

67. dakika Kayserispor farkı bire düşürdü. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği orta sonrası penaltı noktasında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-2.

82. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Gökhan Sazdağı sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak topu rakip sahaya taşıdıktan sonra pasını Emrah Başsan'a çıkardı. Aynı oyuncunun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Caradoso'nun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

90+5. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla sağ çaprazda buluşan Kemen'in uzak köşeye gönderdiği sert şutta, kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.