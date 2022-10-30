Kayseri'de demir yoluna zarar veren 2 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demir yoluna zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi'nde O.B.K ve E.U'nun demir yoluna zarar verdiklerini tespit etti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.B.K. ise hakkında yakalama kararı bulunduğu için cezaevine gönderildi.





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