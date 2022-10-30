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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de demir yolundan hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

AA

Kayseri'de demir yolundan hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demir yolu raylarından hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde devriye gezen jandarma, demir yolu raylarında hırsızlık yapmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi fark etti.

Suçüstü yakalanan zanlıların demir yollarına ait üç bölgede alüminyum ve bakır 7 metrelik kabloyu keserek zarar verdikleri tespit edildi.

Farklı suçlardan kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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