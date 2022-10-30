Kayseri'de demir yolundan hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demir yolu raylarından hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde devriye gezen jandarma, demir yolu raylarında hırsızlık yapmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi fark etti.

Suçüstü yakalanan zanlıların demir yollarına ait üç bölgede alüminyum ve bakır 7 metrelik kabloyu keserek zarar verdikleri tespit edildi.

Farklı suçlardan kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.





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