Kayserispor-Adana Demirspor maçının ardından

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, çok güzel bir maç oynandığını, özellikle ilk devre takımının muhteşem futbol sergilediğini söyledi.

Sancak, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, Kayseri'ye kazanmaya geldiklerini ama yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremeyince müsabakanın berabere sonuçlandığını belirtti.

İlk yarı çok gol kaçırdıklarını, bunun da maçın sonucuna etki ettiğini dile getiren Sancak, "İlk devre Adana Demirspor muhteşem oynadı, çok gol kaçırdık. 60'ıncı dakikadan sonra Kayserispor iyi oynadı. Az daha mağlup oluyorduk. Tebrik ediyorum." dedi.

Kayserispor ile Adana Demirspor maçlarının genellikle berabere bittiğini ifade eden Sancak, şunları kaydetti:

"Skor 2-1o lunca 'Bu maç kesin berabere biter.' dedim. Hayırlısı olsun. Önümüze bakacağız. Kazanmak istiyorduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiremezsen, maç da böyle 2-2 biter. Mağlup de olabilirdik. Tebrik ediyorum. Dostça bir maç oldu ve 1'er puanı paylaştık. Gayet güzel bir stadyum. Muhteşem bir ortam. Ancak tribünler bazen çok gereksiz hareketler yapıyor. Korner atışı yapmaya gidenlere su atılıyor. Bu takıma sahip çıkın. Taraftarlar sahip çıkarsa, bu takım yukarılara gider."





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