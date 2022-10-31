Kayseri'de tarih öğretmeni kuşlar için özel evler yapıyor

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de tarih öğretmeni Cuma Atılgan, kütük ve tahta parçalarını kullanarak kuşlar için özel evler üretiyor.

Yaklaşık 32 yıldır öğretmenlik yapan 59 yaşındaki Atılgan, ilk kuş evini 2003'te kızının isteği üzerine sokaktan topladığı dondurma çubuklarıyla yaptı.

Evinin müsait olmaması sebebiyle kuş evi yapımına ara veren Atılgan, daha sonra 2019'da TEMA Vakfı'nın "Kuşlar Yuvasız Kalmasın" projesine destek amacıyla yeniden kuşlar için yuvalar tasarlamaya başladı.

Atılgan, kuş evi yapmak için ilk olarak oduncudan kütük ve ağaç, marangozdan ise ince tahta parçaları alıyor.

Daha sonra bu parçaları atölye olarak kullandığı binanın görevli dairesine götüren Atılgan, birbirinden farklı özel kuş evleri yapıyor.

Kuş evlerini ağaçlara asan Atılgan, dostlarına da hediye ediyor.

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Atılgan, AA muhabirine, Osmanlı dönemindeki kuş evlerinden esinlendiğini söyledi.

Yuvaları tasarlamadan önce araştırma yaptığını belirten Atılgan, "Türkiye'nin değişik camilerinde ve medreselerinde bu tür kuş evleri var. Kayseri'de ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çeşmenin üzerinde var." dedi.

Sıradan kuş evlerinin yanı sıra yaklaşık 80 özel tasarım yaptığını anlatan Atılgan, şöyle devam etti:

"Bunlara bakıldığında kuş evinden ziyade tablo veya sanat eseri gibi gözüküyor. El testeresi, matkap, tornavida ve yapıştırıcıyla şekillendiriyorum. Yüzeye yapılacak kütükle zemindeki kütüğün uyumlu olması gerekiyor. O aşamadan sonra tasarlıyorum ve yapmaya başlıyorum. Yuvaların şekilleri birbirine benzemiyor. Doğaya yaklaşık 15 standart kuş evi bıraktım, arkadaşlarıma da çok sayıda hediye verdim. Para karşılığı yapmıyorum."

-"İnsanlara bir şekilde dokunmak gerekiyor"

Atılgan, yaptığı kuş evlerini zaman zaman okula götürdüğünü dile getirerek, "Sınıflarda öğrencilere gösteriyorum. Onları teşvik ediyorum. Bazen de 5-6 tane götürüp okulda sergiliyorum. Amacım insanlar çevreye karşı duyarlı olsun, çevreyi korusun. Boş vakitlerimin neredeyse tamamını öğrencilere ayırıyorum. İnsanlara bir şekilde dokunmak gerekiyor. Eğitimin her yerde olması gerekiyor. İnsanlar yaşadığı çevreyi kesinlikle fark etmeli, tanımalı ve korumalı." diye konuştu.

Atılgan, Kayseri'de kuş evi müzesi açılmasını istediğini sözlerine ekledi.

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