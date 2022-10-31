Kayseri'deki OSB'lerin başkanları istişare toplantısında buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri’de organize sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki gerçekleşen istişare toplantısında İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın konuğu oldu.

Yalçın, istişare kültürünün yaygın olduğu Kayseri'de bu anlayışa katkı sunmak adına, sanayicilere hizmet veren 3 organize sanayi bölgesi yönetimi olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinin sanayicilere en üst düzeyde hizmet sunma gayretinde olduğunu vurgulayan Yalçın, sanayicilerin sıkıntılarına çare olabilmek adına sunulan hizmetlerin OSB'ler arasında eş güdümle yürütülmesi için böyle bir toplantıyı organize ettiklerini aktardı.

Toplantıda, kentte üretim yapan sanayicilerin yurt içi ve dışı piyasalarda ürünlerini tanıtabilmeleri ve ihracat bağlantılarının artması için fuar organizasyonlarının önemine vurgu yapıldığını aktaran Yalçın, "Toplantımızda OSB'lerdeki genişleme imkanlarını tartıştık. Mevcut 3 OSB'ye ek olarak yakın zamanda faaliyete geçecek 4. OSB'nin şehre yapacağı katkı konusunda hem fikir olduk. Yatırım teşvikleri noktasında sanayicilerimize sağlanabilecek kolaylıklar ve kredi kullanımı konusunda ilgili bakanlıklardan ne tür taleplerde bulunulabileceği konularını görüştük." ifadelerini kullandı.



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