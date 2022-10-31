KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından ICRYPEX ve Melikgazi Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 7. Türkiye Tırmanma Yarışı ve 2022 Kayseri Slalom yarışının, heyecanlı ve kıran kırana geçtiğini belirtti.

Palancıoğlu, "Bu yıl yine Melikgazi olarak farklı bir etkinliğe daha imza attık. Gelecek sene daha renkli ve farklı şekilde yarışma düzenlemeyi düşünüyoruz. Yarışmada derece alan tüm pilotlarımızı ve takımlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Adrenalin ve rekabet dolu bu unutulmaz etkinliğe katılan tüm sporcularımıza, organizasyonda emek veren ekip arkadaşlarıma ve ilgiyle takip eden kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kategori 1'de sporcu İlker Aktaş birinciliği, Bahadır Sevinç ikinciliği, Özgür Şenyüz üçüncülüğü elde etti. Kategori 2'de Kaan Kara birinci, Çiğdem Tümerkan ikinci oldu. Kategori 3'te Kemal Gürsoy birinciliği, Eda Soylu ikinciliği, Erkan Ertek ise üçüncülüğü elde etti.

Kategori 4'te de İmdat Tozkoparan birinci, Ertekin Tekneci ikinci ise sırada yarışı tamamladı.

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