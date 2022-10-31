Kayseri'de kayıp avcı arazide ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, avlanmaya giden bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'ndeki evinden dün av için araziye çıkan ve geri dönmeyen F.D'den (46) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), boş arazide F.D'nin cesedini buldu.

Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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