Kayseri Emniyet Müdürlüğü bağımlılıkla mücadele için broşür dağıttı

'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince vatandaşlara bağımlılıkla ilgili uyarıcı bilgiler içeren broşür dağıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.



Burada polis memurları, vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu maddelerin zararına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.



Ayrıca vatandaşlara çanta ve kalem hediye edildi.



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