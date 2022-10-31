Melikgazi Kayseri Basketbol ABD'li oyuncu Kalu ile yollarını ayırdı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ezinne Josephine Kalu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "23 numaralı formasıyla kulübümüzde görev alan Ezinne Josephine Kalu ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncumuza hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Kayseri ekibiyle anlaşan Kalu, 4 maçta 87 sayı üretmişti.

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