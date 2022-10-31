Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Müşerref Hasan Eser Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmaları, yabancı dil öğrenmeleri, sosyal yönlerini geliştirmeleri gibi konularda öğütlerde bulunan Büyükkılıç, Kariyer Günleri etkinliklerinde buluştuğu gençlere Erciyes Kayak Merkezi’nde ücretsiz kayak eğitimi vereceklerini belirtti.

Öte yandan Büyükkılıç, okul önüne KAYBİS uygulaması, Milli Mücadele Müzesi ve Kapuzbaşı Şelaleleri gezisi ile okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi sözünü de verdi.

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