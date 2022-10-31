Başkan Büyükkılıç, Talas tramvay hattı çalışmalarını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana-Furkan Doğan arası tramvay hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hattı yapan firmaların şantiyesinde yetkililerle toplantı gerçekleştirerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç, Talas'ın ikinci hattı olacak çalışmanın kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ve test sürüşünün bu yılın sonunda ya da 2023'ün ilk aylarında yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Firma yetkililerine teşekkür eden Büyükkılıç, raylı sistem hattının peyzaj, kazı ve dolgu çalışmalarının büyük ölçüde yapıldığını, 6 istasyonun ise betonarme imalatlarının tamamlandığı kaydetti.

Amaçlarının vatandaşların ulaşım alanındaki konforunu arttırmak olduğuna aktaran Büyükkılıç, "Bizimle her zaman uyum içerisinde hem süreci takip eden hem birlikte çalıştığımız Talas Belediyemizin kıymetli başkanına ve ekibine de teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlarımızın ulaşım alanındaki konforunu arttırmak." ifadelerini kullandı.









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