Vali Gökmen Çiçek ilçeleri ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Felahiye ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek'in ziyaretlerine vali yardımcıları Şenol Esmer ve Mehmet Sadık Tunç da katıldı.

Çiçek, ilk olarak Felahiye ilçesini ziyaret ederek kaymakam Fatih Ayaz, ve Belediye Başkanı Vural Coşkun ile bir araya geldi.



İlçenin genel durumu ve yatırımlar hakkında kaymakam Ayaz'dan bilgi alan Çiçek, daha sonra Felahiye kadın kooperatiflerini de ziyaret etti.



Vali Çiçek, 2011 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes’in ailesini de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra Akkışla'yı ziyaret eden Çiçek, kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile bir araya gelerek bölge hakkında bilgi aldı.



Vali Çiçek Akkışla'da esnafları ve vatandaşları ziyaret edip onlarla da sohbet etti.









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